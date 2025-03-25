Чому прогнози щодо економіки США так швидко погіршуються
Трамп обіцяє руйнівні мита, які зашкодять економіці США. Жодна серйозна людина не закликала б до підвищення витрат на ресурси, але Трамп – так.
Трамп любить хаос, але економіці потрібна стабільність. Як інвестиції, так і споживання стримуються.
США значною мірою виграли від незалежного та стабільного верховенства права, яке Трамп щодня підриває.
Економіка США процвітала завдяки зовнішньому фінансуванню – лише в ліквідних цінних паперах це $27 трлн. Ймовірно, країна зіткнеться з безпрецедентним відпливом капіталу.
США раніше сприймалися як фінансова безпечна гавань. Але більше – ні. Європа та навіть Китай видаються інвесторам надійнішими. У результаті долар стрімко падає, а європейські та китайські акції зростають.
Війна Трампа проти науки та університетів послабить ключову економічну перевагу США.
Раніше у США були сильні та компетентні федеральні регуляторні органи, які зараз зневажають Маск і Трамп. Хто зможе довіряти уряду США в майбутньому?
Висновок: Опитування вже показують небажання інвестувати в США. Це швидко завдасть удару по зростанню американської економіки.
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