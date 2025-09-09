ИРВАЙН – Настойчивые приставания к Федеральной резервной системе со стороны президента США Дональда Трампа недавно достигли апогея, когда он попытался уволить Лизу Кук, первую чернокожую женщину в Совете управляющих Федеральной резервной системы. Поскольку нападки на независимость ФРС вызывают страх в сердцах экономистов, можно было ожидать, что они также заставят трепетать и рынки. В конце концов финансовая доходность обычно имеют преимущество перед общепринятыми представлениями о стабильной, надежной денежно-кредитной политике, которая сама зависит от институциональной обособленности денежных органов от выборных должностных лиц.

Несмотря на это, рынки остаются относительно спокойными, несмотря на крайне нестабильную ситуацию с тарифами, жесткие сокращения федерального финансирования исследований, ужесточение контроля над иммиграцией и атаки на независимые организации по сбору данных и разработке политики. Хотя многие аспекты программы Трампа должны вызывать беспокойство у тех, кто владеет капиталом, предоставляя им сильные стимулы к мобилизации и сопротивлению, мы наблюдаем очень мало сопротивления со стороны крупных бизнес-интересов. Почему?

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net