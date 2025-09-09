Через протекціоністську політику Білого дому економіка США набуває рис корупційного олігархату, і великі компанії готові до цього пристосуватися

ІРВАЙН – Настирливі переслідування Федеральної резервної системи з боку президента США Дональда Трампа нещодавно досягли апогею, коли він спробував звільнити Лізу Кук, першу темношкіру жінку-члена Ради керівників Федеральної резервної системи. Оскільки нападки на незалежність ФРС викликають страх у серцях економістів, можна було очікувати, що вони також змусять ринки тремтіти. Зрештою фінансові доходи зазвичай отримують перевагу від загальноприйнятого уявлення про стабільну, надійну грошово-кредитну політику, яка сама залежить від інституційної відокремленості грошових органів від обраних посадовців.

Проте ринки залишаються порівняно спокійними, попри шалено нестабільну ситуацію з тарифами, жорсткі скорочення федерального фінансування досліджень, посилення контролю за імміграцією та атаки на незалежні установи збору даних та розробки політики. Хоча багато аспектів програми Трампа повинні викликати занепокоєння у тих, хто володіє капіталом, надаючи їм сильні стимули до мобілізації та опору, ми спостерігаємо дуже мало опору з боку великих бізнес-інтересів. Чому?

