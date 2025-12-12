Не треба довго думати, хто з власної кишені платить за провал таких схем

Чому Euroclear проти репараційного кредиту (технократичний аналіз без емоційного забарвлення).

Є заморожений актив – російські суверенні активи. Під них пропонується видати позику з розрахунком, що борг потім буде погашений коштом майбутніх доходів.

Якщо щось піде не так, російські гроші стануть заставою. З’являється конструкція, де реальний актив стає основою для нового боргу, який починає жити окремо від самого активу.

У стандартній ситуації застава знижує ризик. Але в ситуації з російськими активами, навпаки, збільшує ці ризики – ніхто не знає, що буде з активом через рік-два-три, як підуть мирні переговори, післявоєнні суди, суперечки про санкції/репарації й тощо, тощо.

Росія після припинення війни може спробувати повернути ці кошти через міжнародні суди. І не можна сказати, що ймовірність повернення дорівнює нулю (це, м’яко кажучи).

США також розраховують на ці гроші для проєктів відновлення в Україні, як ми бачимо з "плану Трампа".

Як наслідок, майбутнє самого активу є вкрай неясним.

Якщо схема репараційного кредиту буде затверджена, а потім актив, що став заставою, виявиться недоступним, то з пасивами на руках залишиться бельгійський Euroclear.

Це дуже великий депозитарій, через який проходять державні цінні папери й активи європейських країн. У разі невиконання зобов'язань під удар буде поставлена вся фінансова інфраструктура ЄС (тому і ЄЦБ проти репараційного кредиту під заморожені російські суверенні активи).

Не треба довго думати, хто з власної кишені платить за провал таких схем – ми знаємо відповіді. Too big to fail і подальші заходи жорсткої економії для сотень мільйонів європейців.

