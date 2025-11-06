"єОселя" – это льготные кредиты, компенсации и безопасное жилье на первичном рынке

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе составляет 1,68 млн грн, а стоимость объекта недвижимости, приобретенного по программе, начинается от 1,9 млн грн. На практике это означает, что при ставке 7% максимальный ежемесячный платеж (тело кредита и проценты) составит 16 800 грн, а при ставке 3% – 11 200 грн с постепенным уменьшением платежей в последующие месяцы.

Ключевой момент для заёмщика — соблюдение основных условий получения кредита. Банки оценивают совокупный официальный доход семьи и кредитную историю. Часто именно отрицательная кредитная история или недостаточная платёжеспособность становятся причиной отказа. Особенно это касается дополнительных доходов, которые необходимо документально подтвердить. Следует подчеркнуть: хорошая кредитная история – это дополнительный плюс, отрицательная – стоп-фактор.

Если говорить о портрете заемщика, который берет кредит по программе, то можно отметить следующее: 65% кредитов оформлены на мужчин, средний возраст заемщика – 26–45 лет (77,8%), 70% заемщиков состоят в браке и имеют детей, средний доход – от 40 000 грн, 78% кредитов – на одно-двухкомнатные квартиры площадью до 73 м².

Как принять участие в "єОселі"

Не лишним будет напомнить несколько особенностей участия в программе. Чтобы воспользоваться ею, необходимо пройти несколько этапов.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net