"єОселя" – це пільгові кредити, компенсації та безпечне житло на первинному ринку

Станом на листопад 2025 року середня сума кредиту за програмою складає 1,68 млн грн, а вартість об’єкта нерухомості, придбаного за програмою, починається від 1,9 млн грн. На практиці це означає, що при ставці 7% максимальний щомісячний платіж (тіло кредиту та відсотки) складе 16 800 грн, а при ставці 3% він буде 11 200 грн з поступовим зменшенням платежів у наступні місяці.

Ключовий момент для позичальника – це дотримання головних умов отримання кредиту. Банки оцінюють сукупний офіційний дохід сім’ї та кредитну історію. Часто саме негативна кредитна історія або недостатня платоспроможність стають причиною відмови. Особливо це стосується додаткових доходів, які потрібно документально підтвердити. Варто наголосити: хороша кредитна історія – це додатковий плюс, негативна – стоп-фактор.

Якщо говорити про портрет позичальника, що бере кредит за програмою, то можна сказати так: 65% кредитів оформлені на чоловіків, середній вік позичальника 26–45 років (77,8%), 70% позичальників одружені та мають дітей, середній дохід – від 40 000 грн, 78% кредитів – на одно-двокімнатні квартири площею до 73 м².

Як взяти участь в "єОселі"

Не зайвим буде нагадати кілька особливостей участі в "єОселі". Щоб скористатися програмою, необхідно пройти кілька етапів.

