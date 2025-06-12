Идеи правят миром, и литература – один из мощных источников таких идей. Хорошая книга не только развлекает или информирует, но и создает целые миры, наполненные персонажами, конфликтами, языком, настроением.

Это делает литературу очень привлекательной для креативных индустрий. К примеру, телевизионная адаптация может показать тот же мир, что и книга, но зрительно – через образы, музыку, атмосферу. То же с аудиоформатом: хороший рассказ становится еще более сильным в исполнении актера с характерным голосом, подчеркнутым саунд-дизайном.

В последние годы мировой рынок контента все больше ориентируется на истории с готовыми аудиториями. Книга – именно такая стартовая площадка.