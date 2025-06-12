Ідеї правлять світом, і література – одне з потужних джерел таких ідей. Добра книга не лише розважає чи інформує, а й створює цілі світи, наповнені персонажами, конфліктами, мовою, настроєм.

Це робить літературу надзвичайно привабливою для креативних індустрій. Наприклад, телевізійна адаптація може показати той самий світ, що й книжка, але візуально – через образи, музику, атмосферу. Те саме з аудіоформатом: гарна розповідь стає ще сильнішою у виконанні актора з характерним голосом, підкреслена саунд-дизайном.

Останніми роками світовий ринок контенту дедалі більше орієнтується на історії з готовими аудиторіями. Книга – саме такий стартовий майданчик.