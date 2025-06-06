Рынок подсолнечника вступает в фазу снижения, и это не просто сезонная коррекция. Ключевой фактор – падение мировых цен на растительные масла: соевое и пальмовое резко подешевели, что автоматически снижает ценовую привлекательность подсолнечного масла.

Это формирует негативные ожидания на украинском рынке, где масло является основным драйвером цены на семена. Текущий уровень цены подсолнечника в районе 25 500–26 000 грн/т выглядит временно стабильным. Экспортный спрос есть, но маржинальность уже не позволяет внутренним покупателям конкурировать.