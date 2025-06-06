Рынок подсолнечника вступает в фазу снижения, и это не просто сезонная коррекция. Ключевой фактор – падение мировых цен на растительные масла: соевое и пальмовое резко подешевели, что автоматически снижает ценовую привлекательность подсолнечного масла.

Это формирует негативные ожидания на украинском рынке, где масло является основным драйвером цены на семена. Текущий уровень цены подсолнечника в районе 25 500–26 000 грн/т выглядит временно стабильным. Экспортный спрос есть, но маржинальность уже не позволяет внутренним покупателям конкурировать.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
подсолнечникрапсмасличные культуры