Мнение
Прогноз на лето: что будет происходить на рынке рапса и подсолнечника
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
Рынок подсолнечника вступает в фазу снижения, и это не просто сезонная коррекция. Ключевой фактор – падение мировых цен на растительные масла: соевое и пальмовое резко подешевели, что автоматически снижает ценовую привлекательность подсолнечного масла.
Это формирует негативные ожидания на украинском рынке, где масло является основным драйвером цены на семена. Текущий уровень цены подсолнечника в районе 25 500–26 000 грн/т выглядит временно стабильным. Экспортный спрос есть, но маржинальность уже не позволяет внутренним покупателям конкурировать.
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