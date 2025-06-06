Ринок соняшнику вступає в період пониження, і це не просто сезонне коригування. Ключовий чинник – падіння світових цін на рослинні олії: соєва та пальмова різко втратили в ціні, що автоматично знижує цінову привабливість соняшникової.

Це формує негативні очікування на українському ринку, де олія є основним драйвером ціни на насіння. Нинішній рівень ціни соняшнику близько 25 500–26 000 грн/т виглядає тимчасово стабільним. Експортний попит є, але маржинальність вже не дозволяє внутрішнім покупцям конкурувати.

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