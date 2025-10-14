Війна прошивок: Україна веде з Росією постійну битву за частоти і швидкість

Поле бою – це не лише артилерія і броня. Це ще й безперервна гра частот, прошивок і тактик, де противник постійно тестує слабкі місця наших рішень.

Ми бачимо очевидну тенденцію: росіяни активно змінюють прошивки, підбирають нові частоти та постійно працюють над збільшенням дальності польоту своїх дронів. Тому те, що працювало вчора, може не працювати вже завтра.

Це щоденна реальність, яку доводиться враховувати під час розробки та постачання засобів радіоелектронної боротьби.

