Исторически именно накопление дисбалансов в частном секторе лежало в основе экономических и финансовых кризисов

Что касается фискальной консолидации, которую предлагают провести Украине, и ее влияния на экономику (речь идет о требованиях МВФ. – Ред.).

Обычно дискуссия о макроэкономике сводится к двум показателям: бюджетному дефициту государства и сальдо текущего счета (условно – "мы в плюсе или минусе перед внешним миром").

Однако "двусекторная оптика" имеет проблему. Она не видит "третьего игрока" – частного сектора внутри страны: домохозяйств и бизнеса.

Исторически именно накопление дисбалансов в частном секторе (перегрев кредитования, рост долгов домохозяйств и компаний) лежало в основе экономических и финансовых кризисов. Поэтому игнорировать это крайне опасно.

Обсуждение госбюджета – а фискальная консолидация представляет собой комплекс мер, направленных на снижение дефицита бюджета – обычно звучит так: "нужно сократить дефицит", "нужна фискальная консолидация", "нужно ужесточить фискальную политику".

Но если государство начинает забирать из экономики больше, чем в нее "вкладывает", то эти деньги должны быть изъяты либо у частного сектора, либо у внешнего. То есть:

либо сокращается объем средств у частного сектора;

либо страна уходит во все больший "внешний профицит", то есть растет приток ресурсов извне – что и происходит в Украине за счет международной финансовой помощи. Благодаря ей у нас большой профицит по финансовому счету платежного баланса. Обратной стороной является рост государственного долга.

То есть фискальная консолидация – это более жесткий бюджет. Более жесткий бюджет – это падение сбережений частного сектора. А это не только рост его уязвимости и снижение инвестиционных возможностей.

Переводя с экономического на человеческий язык – "сократить дефицит бюджета" без уточнений часто означает "переложить дефицит на бизнес и домохозяйства".

Это особенно критично для стран, которые пытаются расти за счет инвестиций и кредитования. Еще более критично – для стран, где инвестиций сильно не хватает, как и в Украине (в первую очередь из-за войны, но и по ряду других причин).

Более жесткая фискальная политика в такой ситуации может не "оздоравливать экономику", а наоборот – выбивать и без того шаткую опору у бизнеса в тот момент, когда ему особенно нужен положительный финансовый баланс.

В контексте сказанного выше нужно еще раз подчеркнуть жизненную важность международной финансовой помощи. С учетом большого и хронического дефицита внешнеторгового баланса (например, в этом году импорт Украины почти вдвое превышает экспорт), если поток международной финансовой помощи будет ослабевать (а так и будет), экономическая система будет вынуждена "перестраивать баланс".

Либо бюджет уйдет глубже в дефицит, либо частный сектор начнет "проедать себя".

Итак, два вопроса (первый – риторический, второй – практический):

как это отразится на и без того слабой экономике Украины?

кто возьмет на себя основной удар – государство или частный сектор?

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net