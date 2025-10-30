Каждой осенью украинский бизнес начинает цикл бюджетного планирования – процесс, который в годы войны скорее похож на прогнозирование во время шторма. Неопределенности много, но сценарное мышление, которое давно применяют глобальные корпорации, помогает выстроить реалистичную траекторию.

Ключевой вопрос прост: сможет ли финансовая система Украины в 2026 году превратить устойчивость, приобретенную в войне, в долгосрочную конкурентоспособность. От того, насколько страна сумеет привлечь капитал, интегрировать open banking и поддержать малый бизнес, будет зависеть темп ее экономического восстановления.

Основной вызов – доступ к капиталу

Дешевых денег не будет. Однако компенсировать военные вызовы в определенной степени смогут цифровизация и автоматизация. В 2026 году именно искусственный интеллект и технологии автоматизации станут главными драйверами продуктивности во всех отраслях. То, что вчера было трендом, сегодня становится экономической необходимостью не только для финтеха, но и для любой компании, которая хочет выстоять и масштабироваться.

