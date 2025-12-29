Російська економіка "тримається" – факти говорять протилежне
Що ми маємо на увазі під економічним крахом країни? Багато хто очікував драматичного краху, вибуху й падіння імперії, як це сталося з Радянським Союзом. Але існують й інші форми колапсу, що паралізують розвиток і штовхають країну у низхідну спіраль.
За всіма загальноприйнятими показниками, економіка Росії перебуває у кризі.
Російська економіка працює за принципами воєнної економіки, але навіть перегріта система, підживлювана надмірними коштами з Фонду національного добробуту, не творить чудес. Офіційний прогноз ВВП на наступний рік – +1%, тоді як більшість секторів, окрім військового, скорочуються вже кілька кварталів поспіль.
