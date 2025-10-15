Политики ЕС и США осознают масштаб проблемы и в частном порядке признают, что даже собственные интересы могут пострадать

Зима еще не наступила, но Россия уже усилила ракетные и дроновые удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Серия мощных обстрелов в первые десять дней октября затронула добычу газа на востоке Украины и оставила без электричества и воды большие части Киева и ряда областей.

Это, конечно, не новость. С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила тысячи атак на линии электропередач, подстанции, трубопроводы, хранилища и перерабатывающие предприятия, пытаясь погрузить Украину в темноту и запугать страну для принуждения к подчинению.

Сейчас российские атаки проводятся в беспрецедентных масштабах. Цели обстреливаются десятками дронов одновременно, перегружая украинские противоракетные системы. Например, в ранние часы 9 октября Россия запустила около 450 дронов и 30 ракет по энергетической инфраструктуре, что значительно превышает масштабы атак предыдущих лет.

