Російські удари по енергетиці України: чому це загроза для всієї Європи
Зима ще не настала, але Росія вже посилила ракетні та дронові удари по цивільних енергетичних об’єктах України. Серія потужних обстрілів у перші десять днів жовтня вразила газовидобуток на сході України і залишила без електрики й води великі частини Києва та низки областей.
Це, звісно, не новина. З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила тисячі атак на лінії електропередач, підстанції, трубопроводи, сховища та переробні підприємства, намагаючись занурити Україну в темряву та залякати країну для примусу до підкорення.
Зараз російські атаки проводяться у безпрецедентних масштабах. Цілі обстрілюються десятками дронів одночасно, перевантажуючи українські протиракетні системи. Наприклад, у ранні години 9 жовтня Росія запустила приблизно 450 дронів і 30 ракет по енергетичній інфраструктурі, що значно перевищує масштаби атак попередніх років.
