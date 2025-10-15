Політики ЄС та США усвідомлюють масштаб проблеми і приватно визнають, що навіть власні інтереси можуть постраждати

Зима ще не настала, але Росія вже посилила ракетні та дронові удари по цивільних енергетичних об’єктах України. Серія потужних обстрілів у перші десять днів жовтня вразила газовидобуток на сході України і залишила без електрики й води великі частини Києва та низки областей.

Це, звісно, не новина. З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила тисячі атак на лінії електропередач, підстанції, трубопроводи, сховища та переробні підприємства, намагаючись занурити Україну в темряву та залякати країну для примусу до підкорення.

Зараз російські атаки проводяться у безпрецедентних масштабах. Цілі обстрілюються десятками дронів одночасно, перевантажуючи українські протиракетні системи. Наприклад, у ранні години 9 жовтня Росія запустила приблизно 450 дронів і 30 ракет по енергетичній інфраструктурі, що значно перевищує масштаби атак попередніх років.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net