В банках доля мгновенных переводов может превысить половину всех транзакций уже к концу года. Важно помнить об ошибках, затрудняющих платеж

К концу 2025 года более половины всех операций в банках с розничным фокусом в Украине будут осуществляться через сервис мгновенных кредитовых переводов. Такой прогноз соответствует общеевропейским тенденциям: в странах ЕС доля мгновенных платежей может превысить 40% уже в ближайшие годы. В Украине основу для развития этой услуги обеспечивает новая версия Системы электронных платежей НБУ (СЭП-4.1), работающая 24/7 в режиме реального времени.

Главным преимуществом мгновенных переводов является их доступность 24/7 и высокая скорость: средства поступают за считанные секунды. Банки формально устанавливают временной промежуток "до 10 секунд", но на практике переводы проходят еще быстрее. К такому темпу пользователи быстро привыкают, ведь это удобно для всех участников операции.

Какие лимиты и стоимость