У банках частка миттєвих переказів може перевищити половину усіх транзакцій уже до кінця року. Важливо пам'ятати про типові помилки, що можуть зупинити платіж

До кінця 2025 року понад половину всіх операцій у банках із роздрібним фокусом в Україні здійснюватимуться через сервіс миттєвих кредитових переказів. Такий прогноз відповідає загальноєвропейським тенденціям: у країнах ЄС частка миттєвих платежів може перевищити 40% уже найближчими роками. В Україні основу для розвитку цієї послуги забезпечує нова версія Системи електронних платежів НБУ (СЕП-4.1), що працює 24/7 у режимі реального часу.

Головною перевагою миттєвих переказів є їхня доступність 24/7 і надзвичайна швидкість: кошти надходять за лічені секунди. Банки формально встановлюють часовий проміжок "до 10 секунд", але на практиці перекази відбуваються ще швидше. До такого темпу користувачі швидко звикають, адже це зручно всім учасникам операції.

Які ліміти й вартість