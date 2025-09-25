Глобальная экономика имеет огромную слепую зону, и, в отличие от 2008 года, никто не выиграет от короткой ставки

ЖЕНЕВА – Пока лидеры бизнеса, правительства и некоммерческих организаций обсуждают будущее климатических действий в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP30) в Бразилии, мировая экономика остается уязвимой к острым и хроническим климатическим потрясениям, влияние которых может быть серьезнее, чем глобальный финансовый кризис 2008 года.

В то время как многие правительства и предприятия продолжают недооценивать (и относительно возможных убытков также) физические климатические риски, мы должны помнить, что ни финансовые рынки, ни регуляторы не всегда правы. Что, если их нынешняя самоуспокоенность в отношении климатических рисков катастрофически ошибочна?

