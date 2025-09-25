Глобальна економіка має величезну сліпу зону, і, на відміну від 2008 року, ніхто не виграє від короткої ставки

ЖЕНЕВА – Поки лідери бізнесу, урядів та некомерційних організацій обговорюють майбутнє кліматичних дій напередодні Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP30) у Бразилії, світова економіка залишається вразливою до гострих і хронічних кліматичних потрясінь, вплив яких може бути серйознішим, ніж глобальна фінансова криза 2008 року.

У той час, коли багато урядів і підприємств продовжують недооцінювати (і щодо можливих збитків також) фізичні кліматичні ризики, ми повинні пам'ятати, що ні фінансові ринки, ні регулятори не завжди мають рацію. Що, якщо їх нинішня самозаспокоєність щодо кліматичних ризиків катастрофічно помилкова?

