После незначительного роста курса доллара в середине октября (по крайней мере, после озвученных намерений МВФ коридоры допустимых колебаний доллара в среднем сместились вверх на 1-1,2%), на следующей неделе мы не ожидаем, что ситуация вызовет чрезмерный ажиотаж.

Например, монетарная политика НБУ остается неизменной, а это значит, что даже незначительный рост потребительских цен существенно не повредит устойчивости гривни. Кроме того, регулятор сохраняет режим "управляемой гибкости", что исключает скачки "курсового напряжения": любые текущие изменения будут плавными.

