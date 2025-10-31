Після незначного зростання курсу долара у середині жовтня (принаймні, після озвучених намірів МВФ коридори допустимих коливань долара в середньому на 1-1,2% посунулися вгору), наступного тижня ми не очікуємо, що ситуація викличе надмірний ажіотаж.

Так, приміром, монетарна політика НБУ залишається без змін, а це означає, що навіть незначне зростання споживчих цін суттєво не зашкодить міцності гривні. Крім того, регулятор залишає чинним режим "керованої гнучкості", що унеможливлює перепади "курсової напруги": будь-які поточні зміни будуть без гострих кутів.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net