Сейчас можем говорить о том, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке сохранится в пределах трендов лета.

Во-первых, на рынке созданы "защитные условия" от резких и непрогнозируемых изменений. Напомню, что Нацбанк ввел режим "управляемой гибкости", фактически ограждающий рынок от потрясений: "пропасти" между спросом и предложением, и, как следствие, стремительного роста курсов, нет.

Во-вторых, экономические обстоятельства достаточно благоприятны для гривни: снижение инфляции, что наблюдается несколько месяцев подряд, дают ей "силу", поэтому курс доллара, как основной иностранной валюты в Украине, остается на более-менее стабильном уровне.

