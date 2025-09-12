Наразі можемо говорити про те, що наступного тижня ситуація на валютному ринку збережеться в межах трендів літа.

По-перше, на ринку створені "захисні умови" від різких і непрогнозованих змін. Нагадаю, що Нацбанк запровадив режим "керованої гнучкості", що фактично убезпечує ринок від потрясінь: "прірви" між попитом і пропозицією, і, як наслідок, стрімкого зростання курсів, немає.

По-друге, економічні обставини є досить сприятливими для гривні: зниження інфляції, що спостерігається кілька місяців поспіль, дають їй "снагу", відтак курс долара, як основної іноземної валюти в Україні, залишається на більш-менш стабільному рівні.

