Начало января традиционно является периодом повышенного внимания к валютному рынку, и в этом году ситуация не исключение. К концу первой декады месяца рынок фактически балансирует между двумя противоположными векторами воздействия – внешними вызовами и внутренними механизмами стабилизации.

С одной стороны, остаются факторы, которые могут усиливать напряжение. Прежде всего речь идет об общей экономической ситуации, тесно связанной с энергетическими рисками. В сложных условиях войны любые перебои или дополнительные нагрузки на энергосистему сразу отражаются на темпах экономической активности, а из-за них – и на потребительских ценах. Продовольственные товары и услуги в таких условиях, как правило, дорожают, что косвенно влияет и на валютные ожидания. Сюда также следует отнести традиционное увеличение расходов из бюджета в конце года.

