Початок січня традиційно є періодом підвищеної уваги до валютного ринку, і цього року ситуація не є винятком. До завершення першої декади місяця ринок фактично балансує між двома протилежними векторами впливу – зовнішніми викликами та внутрішніми механізмами стабілізації.

З одного боку, залишаються чинники, які потенційно можуть посилювати напруження. Передусім ідеться про загальну економічну ситуацію, тісно пов’язану з енергетичними ризиками. У складних умовах війни будь-які перебої або додаткові навантаження на енергосистему відразу відображаються на темпах економічної активності, а через них – і на споживчих цінах. Продовольчі товари та послуги в таких умовах зазвичай дорожчають, що опосередковано впливає і на валютні очікування. Сюди також варто віднести традиційне збільшення видатків з бюджету наприкінці року.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net