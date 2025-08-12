Война и экономические вызовы формируют осторожность покупателей. Украинцы стали более требовательными к жилью, которое им предлагает рынок

Несмотря на рост объемов строительства, первичный рынок жилья в Украине переживает очень нетипичный период. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2025 года, спрос на первичное жилье на 50–60% ниже предложения. Девелоперы работают, объектов на рынке становится больше – по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы строительства выросли в среднем на 30%. Но количество сделок не поспевает за этим ростом.

Почему так? Ответ очевиден, хоть и сложен: война продолжает формировать осторожность. Это касается и личной безопасности проживания в конкретном городе, и рисков ракетных атак, и общего чувства неопределенности. К этому добавляются другие факторы: инфляция, нестабильность на валютном рынке, снижение покупательной способности населения.

Понимаем, что война продолжается, враг наносит значительный ущерб стране. В таких условиях развитие строительной сферы становится одним из факторов не только "выживания", но и развития экономики. Это очень сложная задача для строителей, однако несмотря на обстоятельства отрасль развивается, на рынке появляются новые принципиально качественные проекты.

Куда направлен спрос