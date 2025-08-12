Попит вдвічі нижчий за пропозицію: чи купують українці житло та що пропонують у західних областях
Попри зростання обсягів будівництва, первинний ринок житла в Україні переживає дуже нетиповий період. За нашими оцінками, за підсумками першого півріччя 2025 року, попит на первинне житло на 50–60% нижчий за пропозицію. Девелопери працюють, об’єктів на ринку більшає, – порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяги будівництва зросли в середньому на 30%. Але кількість угод не встигає за цим зростанням.
Чому так? Відповідь очевидна, хоч і складна: війна продовжує формувати обережність. Це стосується і особистої безпеки проживання в конкретному місті, і ризиків ракетних атак, і загального відчуття невизначеності. До цього додаються інші чинники: інфляція, нестабільність на валютному ринку, зниження купівельної спроможності населення.
Розуміємо, що війна триває, ворог завдає значної шкоди країні. В таких умовах розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише "виживання", а й розвитку економіки. Це надскладне завдання для будівельників, однак попри обставини галузь розвивається, на ринку з’являються нові принципово якісні проєкти.
Куди спрямовано попит
