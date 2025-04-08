В компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, в настоящее время самый большой денежный резерв среди всех американских компаний — поразительная сумма в 334 миллиарда долларов. Это стало результатом того, что Баффет за последние месяцы продал половину своего биржевого портфеля, считая цены чрезмерно завышенными.

А затем настал "День освобождения" президента Дональда Трампа — 4 апреля — с жесткими тарифами и призывами к лидерам других стран снизить пошлины на импорт в США.

Баффет еще в марте предостерегал от введения тарифов, назвав их "актом войны", подогревающим инфляцию. Но Трамп все равно пошел на этот шаг, фактически взорвав глобальную торговую систему и ударив по фондовым рынкам.

При этом он заявил, что Баффет якобы поддержал тарифы, хотя это было ложью и категорически опровергнуто. Теперь рынки стремительно падают, и многие опасаются рецессии или даже худшего.

Даже сторонники Трампа из Кремниевой долины и Уолл-стрит возмущены и пытались убедить президента остановить тарифы и прекратить обвал на рынке. Но Трамп остался непоколебим. Когда его спросили на борту Air Force One о падении цен, он ответил: "Крах рынков? Я хочу решить проблему торгового дефицита. Чтобы что-то вылечить — нужно принимать лекарства".

На 7 апреля фондовый рынок потерял весь рост, достигнутый за предыдущий год. Американцы, имеющие пенсионные накопления типа 401(k), брокеры и предприниматели потеряли на бумаге 6,6 триллиона долларов.

Это резкое падение побудило миллиардера Билла Акмана, одного из сторонников Трампа, поздно вечером 6 апреля, когда обрушились азиатские рынки, публично заявить, что президент теряет доверие бизнес-лидеров и должен приостановить свою торговую войну.