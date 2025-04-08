У компанії Berkshire Hathaway, що належить Воррену Баффету, наразі найбільший грошовий резерв серед усіх американських компаній — разюча сума в 334 мільярди доларів. Це стало результатом того, що Баффет за останні місяці продав половину свого біржового портфеля, вважаючи ціни надто завищеними.

А потім настав "День визволення" президента Дональда Трампа — 4 квітня — з жорсткими тарифами та закликами до лідерів інших країн знизити мита на імпорт до США.

Баффет ще в березні застерігав від введення тарифів, назвавши їх "актом війни", що підживлює інфляцію. Але Трамп усе одно пішов на цей крок, фактично висадивши в повітря глобальну торговельну систему й вдаривши по фондових ринках.

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Водночас він заявив, що Баффет нібито підтримав тарифи, хоча це було неправдою й було категорично заперечено. Тепер ринки стрімко падають, і багато хто побоюється рецесії або навіть гіршого.

Навіть прихильники Трампа з Кремнієвої долини та Волл-стріт обурені та намагалися переконати президента зупинити тарифи й припинити обвал на ринку. Але Трамп залишився непохитним. Коли його запитали на борту Air Force One про падіння цін, він відповів: "Крах ринків? Я хочу вирішити проблему торговельного дефіциту. Щоб щось вилікувати — потрібно вживати ліки".

Станом на 7 квітня фондовий ринок втратив усе зростання, досягнуте за попередній рік. Американці, які мають пенсійні накопичення типу 401(k), брокери та підприємці втратили на папері 6,6 трильйона доларів.

Це стрімке падіння спонукало мільярдера Білла Аґкмана, одного з прихильників Трампа, пізно ввечері 6 квітня, коли обвалилися азійські ринки, публічно заявити, що президент втрачає довіру бізнес-лідерів і повинен призупинити свою торговельну війну.