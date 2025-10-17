Стабильность с рисками: чего ожидать на валютном рынке в конце октября
В течение ближайшей недели на валютном рынке возможно традиционная октябрьская активность импортеров. Спрос на валюту возрастет, но вряд ли он превысит предложение на 10–15%, что является вполне приемлемым показателем. Национальный банк сможет поддерживать баланс с помощью интервенций. Ожидаемый объем продаж валюты регулятором составляет до $800 млн в неделю, что позволит сохранить стабильность курса.
Курсовая система останется относительно стабильной: разница между межбанковским и наличным сегментом будет минимальной, а ежедневные колебания – незначительными. Обменные пункты могут расширять спреды до 0,5–0,7 грн в периоды сезонного спроса, чтобы перестраховаться от собственных рисков. Однако это не будет означать, что на рынке появились зачатки кризисных явлений.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)