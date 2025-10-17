В течение ближайшей недели на валютном рынке возможно традиционная октябрьская активность импортеров. Спрос на валюту возрастет, но вряд ли он превысит предложение на 10–15%, что является вполне приемлемым показателем. Национальный банк сможет поддерживать баланс с помощью интервенций. Ожидаемый объем продаж валюты регулятором составляет до $800 млн в неделю, что позволит сохранить стабильность курса.

Курсовая система останется относительно стабильной: разница между межбанковским и наличным сегментом будет минимальной, а ежедневные колебания – незначительными. Обменные пункты могут расширять спреды до 0,5–0,7 грн в периоды сезонного спроса, чтобы перестраховаться от собственных рисков. Однако это не будет означать, что на рынке появились зачатки кризисных явлений.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net