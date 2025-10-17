Протягом найближчого тижня на валютному ринку можлива традиційна жовтнева активізація імпортерів. Попит на валюту підвищиться, але навряд чи він перевищить пропозицію на 10–15%, що є цілком прийнятним значенням. Національний банк зможе утримати баланс за допомогою інтервенцій. Очікуваний обсяг валютних продажів регулятора – до $800 млн на тиждень, що дозволить зберегти стабільність курсу.

Курсова система залишиться відносно сталою: різниця між міжбанком і готівковим сегментом буде мінімальною, а щоденні коливання – несуттєвими. Обмінні пункти можуть розширювати спреди до 0,5–0,7 грн у періоди сезонного попиту, щоб перестрахуватися уже від власних ризиків. Проте це не означатиме, що на ринку виникли зародки кризових явищ.

