Мнение
S.T.A.L.K.E.R. вернулся домой
Владимир Фомичев
корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
После выхода релиза второй части S.T.A.L.K.E.R. я сразу же скачал и установил ее. Сначала игра могла быть несовершенной, но постепенно, с выходом патчей, ситуация начала исправляться.
В конце июня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, наконец-то, появилось то, чего игре не хватало с момента релиза: целостность, стабильность и украинское звучание, которое теперь не вызывает диссонанса.
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