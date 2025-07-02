После выхода релиза второй части S.T.A.L.K.E.R. я сразу же скачал и установил ее. Сначала игра могла быть несовершенной, но постепенно, с выходом патчей, ситуация начала исправляться.

В конце июня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, наконец-то, появилось то, чего игре не хватало с момента релиза: целостность, стабильность и украинское звучание, которое теперь не вызывает диссонанса.