Думка
S.T.A.L.K.E.R. повернувся додому
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
Після виходу релізу другої частини S.T.A.L.K.E.R. я одразу її завантажив та зіграв. Спочатку гра могла бути недосконалою, але поступово, з виходом патчів, вона почала виправлятись.
Наприкінці червня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшов патч 1.5, нарешті, у грі з’явилося те, чого бракувало з моменту релізу: цілісність, стабільність і українське звучання, яке тепер не викликає дисонансу.
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