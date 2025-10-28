Это не просто привычка — это структурная зависимость, формировавшаяся годами

Украинский бизнес до сих пор живет на российском ПО.

Несмотря на войну, санкции и рост киберугроз, большинство украинских компаний все еще работают на российском программном обеспечении. По данным IT Ukraine Association, около 75% предприятий (500 тысяч компаний) продолжают использовать 1С или ее клоны.

А общие государственные закупки такого "вражеского" ПО с 2017 года по осень 2024 года превысили 1,16 млрд грн. Именно столько 2451 украинская госкомпания потратила на закупку вражеского софта. В 2024 году украинские государственные предприятия потратили на российские программы 304 млн гривен.

И это не просто привычка — это структурная зависимость, формировавшаяся годами. Наиболее распространенные продукты — бухгалтерские системы, ПО для ресторанов, барбершопов и дронов. 1С, Bitrix24, iiko, YCLIENTS — все они создали целые экосистемы с интеграторами, обучением, локальными доработками.

По разным данным, существует около 150 тысяч интеграторов, работающих с 1С. Бизнес не может "переключиться" за один день, ведь ПО встроено в финансовые, логистические и HR-процессы.

И это проблема. Во-первых, из-за безопасности. Программные продукты, связанные с российскими юрисдикциями, могут обеспечивать несанкционированный доступ и сбор данных. Некоторые из них работают через серверы за пределами Украины и украинского законодательства.

Во-вторых, из-за технологической зависимости. Когда критические процессы (бухгалтерия, документооборот, складской учет) построены на чужом ПО, государство и бизнес теряют контроль над собственными данными.

В-третьих, российский софт не дает развиваться украинскому. Пока бизнес платит за российские лицензии, украинские разработчики теряют рынок, а страна остается технологически зависимой.

Три главные причины, почему украинские предприятия не отказываются от российского софта: привычка, незнание украинских аналогов, отсутствие действенного механизма контроля или ответственности за использование "вражеского" ПО.

В Верховной Раде создана рабочая группа, готовящая полный запрет на использование российского ПО. Рассматривается переходный период в 2–3 года, чтобы бизнес успел адаптироваться.

Инициатива дополняет законопроект №13505, который определяет перечень запрещенных программ и критерии "вражеского происхождения". Согласно законопроекту, перечень запрещенного софта ежегодно будут формировать Госспецсвязи и Минцифры.

Украинский рынок уже предлагает десятки решений, способных полностью заменить российское ПО:

• 1С/BAS → IT Enterprise, Quincefin, MasterBill;

• Bitrix24 → Uspacy, KeepinCRM, NetHunt;

• YCLIENTS, iiko → Poster, JoinUP;

• Kaspersky, DrWeb → Zillya, CyberX.

Техническая замена — лишь первый шаг. Нужна системная поддержка пользователей, обучение, маркетинг и госзаказы для украинских продуктов.

Бизнес может действовать уже сейчас: провести аудит своих систем, определить рисковые продукты, составить план перехода. Ведь, как точно отметила IT Ukraine Association: "Если завтра выключить 1С, остановится половина предприятий Украины".

Этот риск — достаточная причина, чтобы не ждать законов, а действовать уже сегодня.

