Три главные причины, почему украинский бизнес не отказывается от российского софта
Украинский бизнес до сих пор живет на российском ПО.
Несмотря на войну, санкции и рост киберугроз, большинство украинских компаний все еще работают на российском программном обеспечении. По данным IT Ukraine Association, около 75% предприятий (500 тысяч компаний) продолжают использовать 1С или ее клоны.
А общие государственные закупки такого "вражеского" ПО с 2017 года по осень 2024 года превысили 1,16 млрд грн. Именно столько 2451 украинская госкомпания потратила на закупку вражеского софта. В 2024 году украинские государственные предприятия потратили на российские программы 304 млн гривен.
И это не просто привычка — это структурная зависимость, формировавшаяся годами. Наиболее распространенные продукты — бухгалтерские системы, ПО для ресторанов, барбершопов и дронов. 1С, Bitrix24, iiko, YCLIENTS — все они создали целые экосистемы с интеграторами, обучением, локальными доработками.
По разным данным, существует около 150 тысяч интеграторов, работающих с 1С. Бизнес не может "переключиться" за один день, ведь ПО встроено в финансовые, логистические и HR-процессы.
И это проблема. Во-первых, из-за безопасности. Программные продукты, связанные с российскими юрисдикциями, могут обеспечивать несанкционированный доступ и сбор данных. Некоторые из них работают через серверы за пределами Украины и украинского законодательства.
Во-вторых, из-за технологической зависимости. Когда критические процессы (бухгалтерия, документооборот, складской учет) построены на чужом ПО, государство и бизнес теряют контроль над собственными данными.
В-третьих, российский софт не дает развиваться украинскому. Пока бизнес платит за российские лицензии, украинские разработчики теряют рынок, а страна остается технологически зависимой.
Три главные причины, почему украинские предприятия не отказываются от российского софта: привычка, незнание украинских аналогов, отсутствие действенного механизма контроля или ответственности за использование "вражеского" ПО.
В Верховной Раде создана рабочая группа, готовящая полный запрет на использование российского ПО. Рассматривается переходный период в 2–3 года, чтобы бизнес успел адаптироваться.
Инициатива дополняет законопроект №13505, который определяет перечень запрещенных программ и критерии "вражеского происхождения". Согласно законопроекту, перечень запрещенного софта ежегодно будут формировать Госспецсвязи и Минцифры.
Украинский рынок уже предлагает десятки решений, способных полностью заменить российское ПО:
• 1С/BAS → IT Enterprise, Quincefin, MasterBill;
• Bitrix24 → Uspacy, KeepinCRM, NetHunt;
• YCLIENTS, iiko → Poster, JoinUP;
• Kaspersky, DrWeb → Zillya, CyberX.
Техническая замена — лишь первый шаг. Нужна системная поддержка пользователей, обучение, маркетинг и госзаказы для украинских продуктов.
Бизнес может действовать уже сейчас: провести аудит своих систем, определить рисковые продукты, составить план перехода. Ведь, как точно отметила IT Ukraine Association: "Если завтра выключить 1С, остановится половина предприятий Украины".
Этот риск — достаточная причина, чтобы не ждать законов, а действовать уже сегодня.
