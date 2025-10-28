Український бізнес досі живе на російському ПЗ.

Попри війну, санкції та зростання кіберзагроз, більшість українських компаній усе ще працюють на російському програмному забезпеченні. За даними IT Ukraine Association, близько 75% підприємств (500 тисяч компаній) і далі використовують 1С або її клони.

А загальні державні закупівлі такого "ворожого" ПЗ із 2017 року до осені 2024 року перевищили 1,16 млрд грн. Саме стільки 2451 українська державна компанія витратила на закупівлю ворожого софту. У 2024 році українські державні компанії витратили на російські програми 304 млн гривень.

І це не лише звичка, це – структурна залежність, що сформувалася роками. Найпоширенішими продуктами є бухгалтерські системи, ПЗ для ресторанів, барбершопів і безпілотників. 1С, Bitrix24, iiko, YCLIENTS – усі вони створили цілі екосистеми з інтеграторами, навчанням, локальними доробками.

За різними даними, є тільки 150 тисяч інтеграторів, які займаються 1С. Бізнес не може "перемкнутись" за один день, бо ПЗ вшите у фінансові, логістичні та HR-процеси.

І це проблема. По-перше, через безпеку. Програмні продукти, пов’язані з російськими юрисдикціями, можуть дати несанкціонований доступ та збір даних. Деякі з них працюють через сервери за межами України й українського законодавства.

По-друге, через технологічну залежність. Коли критичні процеси (бухгалтерія, документообіг, складські обліки) побудовані на чужому ПЗ, держава й бізнес втрачають контроль над власними даними.

По-третє, російський софт не дає розвиватись українському. Поки бізнес сплачує за російські ліцензії, українські розробники втрачають ринок, а країна залишається технологічно залежною.

Три головні причини, чому українські підприємства не відмовляються від російського софту: звичка, не знають про українські аналоги, немає дієвого механізму контролю чи відповідальності за використання "ворожого" ПЗ.

У Верховній Раді створено робочу групу, що готує повну заборону використання російського ПЗ. Розглядається перехідний період у 2-3 роки, щоб бізнес встиг адаптуватися.

Ініціатива доповнює законопроєкт №13505, який визначає перелік заборонених програм і критерії "ворожого походження". Згідно із законопроєктом, перелік забороненого софту щороку формуватимуть Держспецзв’язку та Мінцифри.

Український ринок уже має десятки рішень, здатних повністю замістити російське ПЗ:

• 1С/BAS → IT Enterprise, Quincefin, MasterBill;

• Bitrix24 → Uspacy, KeepinCRM, NetHunt;

• YCLIENTS, iiko → Poster, JoinUP;

• Kaspersky, DrWeb → Zillya, CyberX.

Технічна заміна – це лише перший крок. Потрібна системна підтримка користувачів, навчання, маркетинг і держзамовлення для українських продуктів.

Бізнес може діяти вже зараз: провести аудит своїх систем, визначити ризикові продукти, скласти план переходу. Бо, як влучно зазначила IT Ukraine Association: "Якщо завтра вирубити 1С, зупиниться половина підприємств України".

Цей ризик – достатня причина, щоб не чекати законів, а діяти вже сьогодні.

