Це не лише звичка, це – структурна залежність, що сформувалася роками

Український бізнес досі живе на російському ПЗ.

Попри війну, санкції та зростання кіберзагроз, більшість українських компаній усе ще працюють на російському програмному забезпеченні. За даними IT Ukraine Association, близько 75% підприємств (500 тисяч компаній) і далі використовують 1С або її клони.

А загальні державні закупівлі такого "ворожого" ПЗ із 2017 року до осені 2024 року перевищили 1,16 млрд грн. Саме стільки 2451 українська державна компанія витратила на закупівлю ворожого софту. У 2024 році українські державні компанії витратили на російські програми 304 млн гривень.

І це не лише звичка, це – структурна залежність, що сформувалася роками. Найпоширенішими продуктами є бухгалтерські системи, ПЗ для ресторанів, барбершопів і безпілотників. 1С, Bitrix24, iiko, YCLIENTS – усі вони створили цілі екосистеми з інтеграторами, навчанням, локальними доробками.

За різними даними, є тільки 150 тисяч інтеграторів, які займаються 1С. Бізнес не може "перемкнутись" за один день, бо ПЗ вшите у фінансові, логістичні та HR-процеси.

І це проблема. По-перше, через безпеку. Програмні продукти, пов’язані з російськими юрисдикціями, можуть дати несанкціонований доступ та збір даних. Деякі з них працюють через сервери за межами України й українського законодавства.

По-друге, через технологічну залежність. Коли критичні процеси (бухгалтерія, документообіг, складські обліки) побудовані на чужому ПЗ, держава й бізнес втрачають контроль над власними даними.

По-третє, російський софт не дає розвиватись українському. Поки бізнес сплачує за російські ліцензії, українські розробники втрачають ринок, а країна залишається технологічно залежною.

Три головні причини, чому українські підприємства не відмовляються від російського софту: звичка, не знають про українські аналоги, немає дієвого механізму контролю чи відповідальності за використання "ворожого" ПЗ.

У Верховній Раді створено робочу групу, що готує повну заборону використання російського ПЗ. Розглядається перехідний період у 2-3 роки, щоб бізнес встиг адаптуватися.

Ініціатива доповнює законопроєкт №13505, який визначає перелік заборонених програм і критерії "ворожого походження". Згідно із законопроєктом, перелік забороненого софту щороку формуватимуть Держспецзв’язку та Мінцифри.

Український ринок уже має десятки рішень, здатних повністю замістити російське ПЗ:

• 1С/BAS → IT Enterprise, Quincefin, MasterBill;

• Bitrix24 → Uspacy, KeepinCRM, NetHunt;

• YCLIENTS, iiko → Poster, JoinUP;

• Kaspersky, DrWeb → Zillya, CyberX.

Технічна заміна – це лише перший крок. Потрібна системна підтримка користувачів, навчання, маркетинг і держзамовлення для українських продуктів.

Бізнес може діяти вже зараз: провести аудит своїх систем, визначити ризикові продукти, скласти план переходу. Бо, як влучно зазначила IT Ukraine Association: "Якщо завтра вирубити 1С, зупиниться половина підприємств України".

Цей ризик – достатня причина, щоб не чекати законів, а діяти вже сьогодні.

