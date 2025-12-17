"Угроза неплатежеспособности": негативный, но спасительный сигнал для бизнеса
Ухудшение финансовых показателей или возникновение негативных обстоятельств может привести к кризису на предприятии и утрате способности выполнять денежные обязательства перед кредиторами, то есть к неплатежеспособности (банкротству).
В большинстве случаев до наступления банкротства предприятие некоторое время может находиться в состоянии "угрозы неплатежеспособности" (угрозы банкротства), в течение которого оно может принять меры по оздоровлению своей хозяйственной деятельности и не допустить фатальных последствий.
Хотя пребывание предприятия под угрозой банкротства является негативным, своевременное ее выявление дает менеджменту шанс применить антикризисные меры.
В чем разница между "угрозой" и неплатежеспособностью (банкротством)
С 01.01.2025 законодатель дал четкое определение понятию "угроза неплатежеспособности", тем самым разграничив его с понятием "неплатежеспособность", чего до 01.01.2025 не существовало.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)