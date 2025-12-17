"Загроза неплатоспроможності": негативний, але рятівний сигнал для бізнесу
Погіршення фінансово показників або виникнення негативних обставин може спричинити кризу на підприємстві та втрату здатності виконувати грошові зобов’язання перед кредиторами, тобто призвести до неплатоспроможності (банкрутства).
У більшості випадків до настання банкрутства підприємство деякий час може бути у стані "загрози неплатоспроможності" (загрози банкрутства), під час якого воно може застосувати заходи для оздоровлення своєї господарської діяльності та не допустити фатальних наслідків.
Хоча перебування підприємства під загрозою банкрутства є негативним, вчасне її виявлення надає менеджменту шанс на застосування антикризових заходів.
У чому різниця між "загрозою" та неплатоспроможністю (банкрутством)
З 01.01.2025 законодавець надав чітке визначення поняттю "загроза неплатоспроможності", тим самим відмежувавши його від поняття "неплатоспроможність", чого до 01.01.2025 не було.
