Каждый украинский самолёт или вертолёт в небе – это сигнал, что Украина остаётся высокотехнологичным государством

Украинская авиационная отрасль сегодня оказалась в уникальном положении: с одной стороны – примеры стойкости и признания в мире, с другой – масштабные проблемы: закрытое небо, потеря инфраструктуры, дефицит запчастей и отсутствие государственной поддержки.

Символы несокрушимости. Antonov Airlines, даже в условиях утраты "Мрии" и закрытого украинского неба, выполнила более 260 рейсов с критическими гражданскими и военными грузами. Компания получила международную награду от The Heavy Lift Group, подтвердив репутацию Украины как страны, обладающей уникальной компетенцией в перевозках сверхтяжёлых и негабаритных грузов. Это яркое доказательство того, что украинская инженерная школа не только жива, но и конкурентоспособна на глобальном уровне.

Кадры и будущее. Долгое время для украинской инженерии в целом была характерна проблема – молодёжь выбирала IT или бизнес, а не авиационные или технические специальности. Но последние годы показали интересный сдвиг: Киевский авиационный институт зафиксировал рост спроса, на него пришлось 75% всех заявок на авиационное направление. Это свидетельствует о том, что подростки снова поверили в перспективу отрасли. Если государство и бизнес поддержат эту тенденцию инвестициями в обучение и практику, мы можем заложить фундамент для восстановления авиационной промышленности уже после победы.

Война и системные вызовы. Полномасштабное вторжение фактически остановило пассажирскую авиацию, разрушило инфраструктуру, разорвало производственные цепочки. Сегодня украинские авиакомпании работают в трёх сценариях: те, кто перебрался за границу; те, кто приостановил деятельность; и те, кто окончательно закрылся. Самый большой вызов – запчасти: авиатехника ремонтируется за счёт старых запасов, а без импортозамещения уже через несколько лет значительная часть парка рискует потерять лётную пригодность. Особенно критично это для вертолётов Ми-8, являющихся основными машинами ВСУ.

Утраченная государственная поддержка. До 2025 года отрасль получала налоговые и таможенные льготы, благодаря которым Украина могла разрабатывать новые самолёты (Ан-178), модернизировать технику и вытеснять россиян с рынка. Отмена этих преференций, как говорят игроки рынка, привела к удорожанию продукции на 25–40%, потере инвестиционных программ и остановке исследований.

И здесь нужно сделать отступление. В ЕС государственная помощь предприятиям жёстко ограничивается. Если Украина движется в направлении членства, то бесконтрольные льготы в стиле "снять налоги с целой отрасли" не пройдут.

Вместо этого европейский подход – это целевые программы, совместные научно-технические проекты (например, Horizon Europe), дешёвые кредиты под инновации и госзаказы в оборонной сфере. Это именно те инструменты, которые Украине стоит адаптировать, а не воспроизводить старую модель "налоговых каникул".

Международный рынок как шанс. Несмотря ни на что, украинские компании удерживают позиции. "Авиакомпания Константа" стала крупнейшим в мире оператором самолётов Ан-26, выполняя гуманитарные миссии для ООН. Украина вытеснила россиян с 43% этого рынка. Это говорит не только о политическом факторе, но и о реальной конкурентоспособности украинских авиаторов.

Импортозамещение. Критический вопрос – запчасти: многие самолёты и вертолёты до сих пор зависят от комплектующих российского производства, производящихся там ещё с советских времён. Если за 2–3 года их не заменить украинскими или западными аналогами, часть парка просто встанет на землю. Это ударит не только по бизнесу, но и по обороноспособности. Здесь, вероятно, нужна системная государственная программа – не "деньги на всё", а конкретное финансирование импортозамещения ключевых компонентов.

Украинская авиация – это и бизнес, и элемент обороноспособности, и символ технологической государственности, и потенциальный драйвер восстановления после войны. Но необходима системная программа импортозамещения и инвестиции в кадры. Каждый украинский самолёт или вертолёт, работающий на международных рынках, – это не только источник валютной выручки, но и сигнал, что Украина остаётся высокотехнологичным государством.

