Военная агрессия России кардинально изменила условия функционирования авиационного сектора Украины. Отрасль, которая на протяжении столетия формировала технологический облик нашей страны, оказалась в эпицентре кризиса. Потеря почти половины производственного потенциала, расположение 80% предприятий в зонах повышенного риска, полная остановка коммерческих перевозок – такого европейское воздушное пространство не знало со времен Второй мировой войны.

Однако даже в этих условиях авиационный сектор сохраняет стратегическую значимость. Более 500 единиц техники в государственном и гражданском секторах, хотя и унаследованной в основном от СССР, продолжают выполнять критически важные функции. Украинская инженерная школа не только поддерживает этот парк в рабочем состоянии, но и активно развивает новые направления – от классической авиации до беспилотных систем и ракетостроения, демонстрируя удивительную адаптивность в условиях войны.