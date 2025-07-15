Мнение
Девелопмента мирного времени больше не будет – как война изменила взгляд на жилье
Александр Насиковский
управляющий партнер группы компаний DIM
Рынок, где себестоимость выросла на треть, – это больше не о быстрой прибыли.
Или ты инвестируешь в то, что не станет дешевле, потому что не может. Или ты не инвестируешь вообще.
Поэтому послевоенная недвижимость – не о квадратных метрах, а об ограниченности предложения, стабильности продукта и логике долгого владения.
Именно там будет прибыль. Но не для всех.
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