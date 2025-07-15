Девелопмент – это сейчас рынок сценариев жизни и способности адаптировать под них новое жилье

Рынок, где себестоимость выросла на треть, – это больше не о быстрой прибыли.

Или ты инвестируешь в то, что не станет дешевле, потому что не может. Или ты не инвестируешь вообще.

Поэтому послевоенная недвижимость – не о квадратных метрах, а об ограниченности предложения, стабильности продукта и логике долгого владения.

Именно там будет прибыль. Но не для всех.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Нашe лучшeе предложениe На год 42 € Выбрaть На месяц 5 € Выбрaть Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net