Девелопмент – це зараз ринок сценаріїв життя і здатності адаптувати під них нове житло

Ринок, де собівартість виросла на третину, – більше не про швидкий прибуток.

Або ти інвестуєш у те, що не стане дешевшим, бо не може. Або не інвестуєш взагалі.

Тому післявоєнна нерухомість – не про квадратні метри, а про обмеженість пропозиції, стабільність продукту і логіку довгого володіння.

Саме там буде прибуток. Але не для всіх.

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