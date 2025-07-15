Думка
Девелопменту мирного часу більше не буде – як війна змінила погляд на житло
Олександр Насіковський
керуючий партнер групи компаній DIM
Ринок, де собівартість виросла на третину, – більше не про швидкий прибуток.
Або ти інвестуєш у те, що не стане дешевшим, бо не може. Або не інвестуєш взагалі.
Тому післявоєнна нерухомість – не про квадратні метри, а про обмеженість пропозиції, стабільність продукту і логіку довгого володіння.
Саме там буде прибуток. Але не для всіх.
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