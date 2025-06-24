Конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал резкий рост напряжения на глобальных финансовых рынках. Криптовалюты по-прежнему реагируют на события мгновенно: рынок демонстрирует повышенную волатильность, инвесторы – смешанные ожидания, а Биткоин балансирует между страхом и надеждой.

Разберемся, как реагирует крипторынок на угрозу большой войны и что ждать.