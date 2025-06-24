Мнение
Война Израиля с Ираном: как реагирует крипта
Сергей Жданов
CEO EXMO.com UK
Конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал резкий рост напряжения на глобальных финансовых рынках. Криптовалюты по-прежнему реагируют на события мгновенно: рынок демонстрирует повышенную волатильность, инвесторы – смешанные ожидания, а Биткоин балансирует между страхом и надеждой.
Разберемся, как реагирует крипторынок на угрозу большой войны и что ждать.
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