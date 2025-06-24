Думка
Війна Ізраїля з Іраном: як реагує крипта
Сергій Жданов
CEO EXMO.com UK
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном спровокував різке зростання напруги на глобальних фінансових ринках. Криптовалюти, як і раніше, реагують на події миттєво: ринок демонструє підвищену волатильність, інвестори – змішані очікування, а Біткоїн балансує між страхом і надією.
Розберемось, як реагує крипторинок на загрозу великої війни та що очікувати.
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