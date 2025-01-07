Согласно данным НБУ, за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы портфеля гарантий банков Украины выросли на 11,88 млрд грн (+16,08%), а по состоянию на 01.10.2024 остатки по общему портфелю гарантий составили 82,7 млрд грн.

Существенный рост рынка банковских гарантий в 2024 году обусловлен несколькими факторами, связанными с экономическими, регуляторными и рыночными изменениями, среди которых:

1. Развитие публичных закупок. Система Prozorro, используемая для государственных тендеров, требует предоставления тендерных гарантий от участников. С каждым годом количество закупок через Prozorro растет, что стимулирует спрос на банковские гарантии. Кроме того, банковские гарантии становятся обязательным условием участия во многих государственных и международных проектах.

2. Рост бизнес-активности. Несмотря на военные и экономические вызовы, многие компании расширяют свою деятельность, заключают новые соглашения, нуждающиеся в обеспечении обязательств. Восстановление экспортно-импортных операций после продолжающихся ограничений, связанных с пандемией Covid-19 и войной, способствует росту использования гарантий во внешнеэкономической деятельности.

3. Развитие инфраструктурных проектов. Восстановление разрушенных войной территорий стимулировало развитие инфраструктурных проектов. В таких проектах часто используются банковские гарантии как средство обеспечения исполнения контрактов.