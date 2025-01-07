Згідно з даними НБУ, за дев'ять місяців 2024 року проти аналогічного періоду 2023 року обсяги портфеля гарантій банків України зросли на 11,88 млрд грн (+16,08%), а станом на 01.10.2024 залишки за загальним портфелем гарантій становили 82,7 млрд грн.

Суттєве зростання ринку банківських гарантій у 2024 році зумовлене кількома факторами, що пов’язані з економічними, регуляторними та ринковими змінами, серед яких:

1. Розвиток публічних закупівель. Система Prozorro, яка використовується для державних тендерів, вимагає надання тендерних гарантій від учасників. З кожним роком кількість закупівель через Prozorro зростає, що стимулює попит на банківські гарантії. Крім того, банківські гарантії стають обов’язковою умовою для участі в багатьох державних і міжнародних проєктах.

2. Зростання бізнес-активності. Попри воєнні та економічні виклики, багато компаній розширюють свою діяльність, укладають нові угоди, які потребують забезпечення зобов’язань. Відновлення експорто-імпортних операцій після тривалих у часі обмежень, пов’язаних із пандемією Covid-19 та війною, сприяє зростанню використання гарантій у зовнішньоекономічній діяльності.

3. Розвиток інфраструктурних проєктів. Відновлення зруйнованих війною територій стимулювало розвиток інфраструктурних проєктів. У таких проєктах часто використовуються банківські гарантії як засіб забезпечення виконання контрактів.