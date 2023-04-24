Война обнажила проблему защиты интеллектуальной собственности

Война обнажила проблему, которая еще недавно казалась всем второстепенной – защита интеллектуальной собственности.

Почему так произошло? Украинские предприниматели думали об интеллектуальной собственности "на перспективу". Стереотип об IP как "забаве" гигантов рынка настолько закрепился в сознании, что сегодня приходится наверстывать этот пробел буквально семимильными шагами. И здесь речь даже не об отдельных кейсах, а о культуре IP в целом.

С чего же начинался любой тренинг для молодых бизнесменов? С мотивационных историй и "трех секретов продвижения в сети". А должен бы с банальной фразы: "Прежде всего позаботьтесь о защите вашей продукции, если не хотите прогореть".

Как это работает на практике? Просто посмотрите на украинский агросектор. Отрасль, активно развивавшаяся в начале прошлого века, сегодня вынуждена в основном импортировать семенной ресурс и удобрения из-за рубежа, играя по правилам поставщика, а не диктуя собственные условия и развивая селекционную деятельность.

Причина достаточно проста: отсутствие устойчивой программы поддержки национального производителя, работающего с отечественным материалом. Если рассматривать этот кейс с точки зрения IP, мы потеряли миллионы, пока работали по иностранным лицензиям вместо регистрации и развития собственных разработок. И продолжаем терять эти деньги сегодня.

Что-то подобное до сих пор происходит и на рынке стартапов, особенно – в оборонном секторе. Наши разработчики, к сожалению, привыкли отдавать проекты вооружения в руки частных компаний за разовое вознаграждение. А могли бы приносить в экономику сотни тысяч, если не миллионы долларов. То есть проблема комплексная, и проявилась она абсолютно на всех уровнях. От крупных украинских компаний, которым приходится поспешно заботиться о соблюдении ІР, и до малых бизнесов, выходящих на новые рынки и сталкивающихся с законодательной завесой.

И это мы сейчас не затрагиваем дизайн, который можно охранять как промышленный образец. Не говорим о непосредственной инновационной составляющей через призму защиты патентами на изобретения.

Учитывая, что в Украине все еще не запустился ІР-Суд, все еще не завершены процедуры по отбору судей, процесс защиты прав интеллектуальной собственности остается очень долгим, дорогим и сложным. Поэтому и следует подумать о возможности защиты своих бизнес-интересов еще на стадии создания продукта, а не тогда, когда его станут распознавать и может сработать недобросовестная конкуренция.

Решить эту проблему, к сожалению, не получится за недели или месяцы. Если сам вопрос комплексный, то и решение должно быть соответствующим. Нам придется формировать правовую культуру практически с нуля, и в этом IP-офису крайне необходима поддержка бизнеса. Прежде всего – его готовность меняться и наконец играть по всемирным правилам.

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