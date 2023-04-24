UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война обнажила проблему защиты интеллектуальной собственности

Цей матеріал також доступний українською
Война обнажила проблему защиты интеллектуальной собственности

глава Украинского национального офиса интеллектуальной собственности
24.04.2023, 08:11

Украинские предприниматели всегда думали об интеллектуальной собственности "на перспективу". Однако уже теряют миллионы.

Война обнажила проблему, которая еще недавно казалась всем второстепенной – защита интеллектуальной собственности.

Почему так произошло? Украинские предприниматели думали об интеллектуальной собственности "на перспективу". Стереотип об IP как "забаве" гигантов рынка настолько закрепился в сознании, что сегодня приходится наверстывать этот пробел буквально семимильными шагами. И здесь речь даже не об отдельных кейсах, а о культуре IP в целом.

С чего же начинался любой тренинг для молодых бизнесменов? С мотивационных историй и "трех секретов продвижения в сети". А должен бы с банальной фразы: "Прежде всего позаботьтесь о защите вашей продукции, если не хотите прогореть".

Как это работает на практике? Просто посмотрите на украинский агросектор. Отрасль, активно развивавшаяся в начале прошлого века, сегодня вынуждена в основном импортировать семенной ресурс и удобрения из-за рубежа, играя по правилам поставщика, а не диктуя собственные условия и развивая селекционную деятельность.

Причина достаточно проста: отсутствие устойчивой программы поддержки национального производителя, работающего с отечественным материалом. Если рассматривать этот кейс с точки зрения IP, мы потеряли миллионы, пока работали по иностранным лицензиям вместо регистрации и развития собственных разработок. И продолжаем терять эти деньги сегодня.

Что-то подобное до сих пор происходит и на рынке стартапов, особенно – в оборонном секторе. Наши разработчики, к сожалению, привыкли отдавать проекты вооружения в руки частных компаний за разовое вознаграждение. А могли бы приносить в экономику сотни тысяч, если не миллионы долларов. То есть проблема комплексная, и проявилась она абсолютно на всех уровнях. От крупных украинских компаний, которым приходится поспешно заботиться о соблюдении ІР, и до малых бизнесов, выходящих на новые рынки и сталкивающихся с законодательной завесой.

И это мы сейчас не затрагиваем дизайн, который можно охранять как промышленный образец. Не говорим о непосредственной инновационной составляющей через призму защиты патентами на изобретения.

Учитывая, что в Украине все еще не запустился ІР-Суд, все еще не завершены процедуры по отбору судей, процесс защиты прав интеллектуальной собственности остается очень долгим, дорогим и сложным. Поэтому и следует подумать о возможности защиты своих бизнес-интересов еще на стадии создания продукта, а не тогда, когда его станут распознавать и может сработать недобросовестная конкуренция.

Решить эту проблему, к сожалению, не получится за недели или месяцы. Если сам вопрос комплексный, то и решение должно быть соответствующим. Нам придется формировать правовую культуру практически с нуля, и в этом IP-офису крайне необходима поддержка бизнеса. Прежде всего – его готовность меняться и наконец играть по всемирным правилам.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 