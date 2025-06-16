При благоприятных экономических условиях во втором полугодии ставки по автокредитам, кредитам для малого и среднего бизнеса, а также по ипотеке могут вернуться к уровню 2024 года: ожидается их снижение в среднем на 1 п.п. – до 17–18%.

В условиях экономического роста и снижения инфляции до 9% в годовом измерении Национальный банк Украины может пересмотреть монетарную стратегию: не исключено, что регулятор снизит учетную ставку, ставку по трехмесячным депозитным сертификатам и другие монетарные инструменты на 1-1,5 п.п.

Снижение учетной ставки до 14-14,5% позволит банкам активнее развивать различные кредитные программы – в первую очередь кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотеку и автокредиты, поскольку стоимость привлеченных средств под кредитные программы уменьшится.

Одновременно возможное снижение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 17,5-18%, на основе которой формируется доходность большинства депозитных программ, повлияет на доходность гривневых депозитов: ставки могут снизиться в среднем на 1-1,5 п.п.

Во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет развиваться в соответствии с экономическими реалиями. В то же время на данный момент ни один валютный прогноз не способен учесть текущие военные и экономические обстоятельства – как в Украине, так и в мире, – поэтому к прогнозированию курсовых показателей основных валют следует относиться с определенной осторожностью.