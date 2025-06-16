За сприятливих економічних умов у другому півріччі ставки за автокредитами, кредитами для малого та середнього бізнесу, а також за іпотекою можуть повернутися до рівня 2024 року: очікується їхнє зниження в середньому на 1 в.п. – до 17–18%.

В умовах економічного розвитку та зниження інфляції до 9% у річному вимірі Національний банк України може переглянути монетарну стратегію: не виключено, що регулятор знизить облікову ставку, ставку за тримісячними депозитними сертифікатами та інші монетарні інструменти на 1-1,5 в.п.

Зниження облікової ставки до 14-14,5% дасть змогу банкам активніше розвивати різноманітні кредитні програми – передусім кредити для малого та середнього бізнесу, іпотеку й автокредити, адже вартість залучених коштів під кредитні програми знизиться.

Разом із тим ймовірне зниження ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 17,5-18%, на основі якої формується дохідність більшості депозитних програм, вплине на дохідність гривневих депозитів: ставки можуть знизитися в середньому на 1-1,5 в.п..

У другому півріччі ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до економічних реалій. Водночас наразі жодні курсові прогнози не здатні врахувати поточні воєнні та економічні обставини, як в Україні, так і світі, тому до прогнозування курсових показників основних валют слід ставитися з певною обережністю.