Что касается тарифов, то пока что лай Трампа оказался страшнее, чем его укус

БРЮССЕЛЬ – Почти через полгода после того, как президент США Дональд Трамп объявил свои сверхвысокие "ответные" тарифы, которые были откровенным нарушением правил Всемирной торговой организации, мировая торговая система держится хорошо. Ни одна другая крупная экономика не последовала примеру Трампа, и, по данным Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), мировая торговля выросла примерно на $300 млрд в первой половине 2025 года.

Кажется, большинство мира понимает, что тарифы Трампа – экономически нерациональные. Конечно, во многих случаях экономика не является их главной причиной: Трамп использует тарифы для достижения геополитических целей или для того, чтобы успокоить личные обиды. Нигде это не выглядит более очевидным, чем в случае с 50% пошлиной, наложенной на Бразилию в качестве наказания за преследование бывшего президента Жаира Болсонару за подстрекательство к (вдохновленной Трампом) попытке государственного переворота в 2023 году, после его поражения на выборах.

